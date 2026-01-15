"سومو" تعلن تصدير 19 مليون برميل من نفط إقليم كوردستان خلال ثلاثة أشهر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026، عن تصدير نحو 19 مليون برميل من النفط الخام المستخرج من حقول إقليم كوردستان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدة استمرار عملية استلام النفط وفقاً للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل.

وقال المدير العام لشركة (سومو)، علي نزار الشطري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن عملية استلام نفط إقليم كوردستان متواصلة وبشكل منتظم تنفيذاً للاتفاقية الموقعة"، مشدداً على أن "جميع الأطراف تبذل جهوداً حثيثة للالتزام ببنود الاتفاق، مع مراعاة الظروف التشغيلية للحقول والعمليات اللوجستية المقررة".

وأوضح الشتري أن "إجمالي كميات النفط التي تم استلامها وتصديرها منذ بدء تنفيذ الاتفاقية في 27 أيلول 2025 وحتى نهاية كانون الأول 2025، بلغت قرابة 19 مليون برميل، بمعدل شهري يصل إلى نحو 6 ملايين برميل".

وأضاف أن طبيعة الصناعة النفطية العالمية تفرض تغييرات في معدلات الإنتاج والتصدير نتيجة لعوامل تقنية وتشغيلية، مبيناً أن "حصة نفط الإقليم من إجمالي الصادرات العراقية تشهد تذبذبات طفيفة تقع ضمن النطاق المقبول والمعايير المعتمدة دولياً في هذا القطاع".

وكانت بغداد وأربيل، بمشاركة الشركات النفطية العاملة في الإقليم، قد وقعوا في 22 أيلول 2025 اتفاقاً ثلاثياً لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، على أن تستمر المرحلة الأولى منه حتى نهاية عام 2025.

وفيما يخص مستقبل الاتفاق، صرح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، قائلاً: "إن الاتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية صُمم ليكون سارياً لثلاثة أشهر في مرحلته الأولى؛ وبما أنه لم يبدِ أي طرف ملاحظات سلبية خلال هذه الفترة، فإن الاتفاق سيتجدد تلقائياً".

من جانبه، كشف ريباز حملان، مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية، في تصريح لـ "كوردستان 24"، أن الكمية المصدرة للفترة من 27 أيلول وحتى 31 كانون الأول بلغت تحديداً (19,594,000) برميل.

وأكد حملان أن جميع إيرادات هذه الصادرات تم إيداعها في الحساب التابع لوزارة المالية الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تضمن تمويل رواتب موظفي الإقليم بنسبة 70% من قبل حكومة الإقليم عبر مستحقاتها من هذا الاتفاق.