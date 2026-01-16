توم باراك: نبذل جهوداً مستمرة لتهدئة الأوضاع في سوريا ومنع توسع دائرة الصراع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن الولايات المتحدة في تواصل مستمر مع جميع الأطراف الفاعلة في المشهد السوري، بهدف احتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع، والعمل على تهدئة الأوضاع الميدانية.

وفي تدوينة مقتضبة نشرها اليوم الجمعة، 16 كانون الثاني/يناير 2026، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تطرق باراك إلى المواجهات والتوترات الأخيرة الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش العربي السوري، مشدداً على أن واشنطن تتابع الموقف عن كثب وتجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن بلاده تسعى بشكل دؤوب ومن خلال القنوات الدبلوماسية لتعزيز لغة الحوار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معتبراً أن الحوار هو السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء حالة التوتر القائمة في المنطقة.