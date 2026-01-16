بلدية أربيل تعلن شمول 80 ألف موظف جديد بقطع الأراضي السكنية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة بلدية أربيل عن خطوة جديدة ضمن مشروع حكومة إقليم كوردستان لتوزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين، مؤكدة البدء بالتحضيرات لإطلاق المرحلة السادسة من عملية التوزيع في حدود محافظة أربيل.

وكشف رئيس بلدية أربيل، كارزان عبد الهادي، في تصريح لـ "كوردستان24"، عن عودة قوائم تضم أسماء 80 ألف موظف من مجلس الوزراء بعد المصادقة عليها، ليكونوا مستفيدين من قطع الأراضي. وأكد عبد الهادي أن العملية مستمرة بناءً على توجيهات رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، ولن تتوقف حتى تسليم آخر موظف مستحق لقطعة أرضه.

وحول تفاصيل سير العمل، أوضح رئيس البلدية أنه منذ انطلاق المشروع وحتى الآن، تم توزيع 33 ألف قطعة أرض عبر خمس مراحل مختلفة. وأشار إلى أن الفرق المختصة تعمل حالياً بكثافة لإتمام التحضيرات الفنية والإدارية الخاصة بالمرحلة السادسة، لضمان شمول كافة الموظفين الذين لم يستفيدوا من هذا الاستحقاق سابقاً.

وطمأن كارزان عبد الهادي جميع الموظفين المستوفين للشروط بأن الحكومة ملتزمة بمنح الأراضي لكل المستحقين، مشدداً على أن العملية تدار بمنتهى الشفافية والتنظيم لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.

يُذكر أن قرار توزيع الأراضي السكنية يعد واحداً من المبادرات الاستراتيجية للتشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان، بهدف توفير السكن الملائم وتحسين الظروف المعيشية لموظفي القطاع العام. ويشمل هذا المشروع كافة المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم، كخطوة لتقدير جهود الموظفين الذين خدموا القطاع العام لسنوات طويلة.