وزير الحرب الأميركي: إيران حاولت اغتيال ترامب

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع الأميركي، پيت هيغسيت، اليوم الأربعاء 4 آذار 2026، أن الطائرات الحربية الأميركية والإسرائيلية تواصل تحليقها المستمر في الأجواء الإيرانية.

مشيراً إلى أن حجم القوة العسكرية المستخدمة في هذه العملية حتى الآن يعادل ضعف القوة التي استُخدمت في عملية غزو العراق عام 2003.

وأوضح الوزير أنه بسبب انقطاع خدمة الإنترنت في إيران، فإن هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكن رؤيتها حالياً.

مؤكداً تدمير القوات الجوية والبحرية الإيرانية بالكامل، وهو ما ساهم في تأمين حياة عشرات الآلاف من الأمريكيين والحلفاء، وأضاف أن العمليات العسكرية قد بدأت لتوّها.

كما أشار هيغسيت إلى أن إيران حاولت اغتيال ترامب، إلا أن الغلبة والنصر في النهاية كانا لصالحه.

كاشفاً عن تمكن القوات الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية من إغراق أكبر أسطول إيراني يحمل اسم "سليماني"، فضلاً عن تدمير أنظمة الاتصالات العسكرية بالكامل، مما أفقد الجنرالات والضباط الإيرانيين القدرة على التواصل فيما بينهم.