بنسبة إنجاز بلغت 98%.. قرب افتتاح طريق "أربيل - كۆمەسبان" الاستراتيجي نهاية الشهر الجاري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شارفت أعمال إنشاء مشروع طريق (أربيل - كۆمەسبان) المزدوج (سايدين) على الانتهاء، حيث من المقرر افتتاحه رسمياً أمام حركة المرور والمواطنين نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري. ويعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها شركة محلية وفق المعايير الدولية، ومن المتوقع إنجازه قبل الموعد المحدد له.

وأعلن مدير مشاريع الطرق في مجموعة "هێمن گرووپ"، أمير أحمد، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 98%، قائلاً: "تتركز الأعمال حالياً على وضع العلامات المرورية، التخطيط، وتثبيت سياج الأمان (الكرادريل). أما الأجزاء الأساسية للطريق، من شبكات تصريف مياه الأمطار والجزرات الوسطية والأرصفة، فقد اكتملت بالكامل وفق أعلى المواصفات الهندسية".

يمتد المشروع على طول 38 كيلومتراً وتم تنفيذه على مرحلتين؛ يبدأ من "نصب كسنزان" ويرتبط بطريق (أربيل - كوية) عبر جسر علوي حديث. ويُعد "تقاطع كۆمەسبان" القلب النابض للمشروع، حيث صُمم بشكل دائري يضم ثلاثة جسور علوية تربط أربعة اتجاهات رئيسية هي (أربيل، كوية، كۆمەسبان، وبستورة)، مما يتيح للسائقين التنقل بانسيابية تامة وبدون توقف أو الحاجة لإشارات مرورية.

لطالما عُرف هذا الطريق سابقاً بـ "طريق الموت" نظراً لضيق مساحته وكثرة الحوادث المرورية المأساوية فيه، إلا أنه تحول اليوم إلى طريق دولي آمن. وفي هذا السياق، يقول المواطن سفر فرحان، أحد سكان المنطقة: "هذا المشروع خطوة بالغة الأهمية؛ فقد فَقَدنا الكثير من الأحبة على هذا الطريق في السابق، والآن بفضله اختصرنا الوقت والمسافة بشكل كبير".

من جانبه، أشاد المواطن أحمد ياسين بجهود حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ المشروع، مؤكداً أنه "ساهم في حماية أرواح المواطنين وأضفى طابعاً حضارياً وعمرانياً على المنطقة".

إلى جانب تقليل الازدحامات والحوادث، من المتوقع أن يؤدي افتتاح طريق (أربيل - كۆمەسبان) إلى انتعاش كبير في القطاعين السياحي والتجاري، نظراً لما تتمتع به المنطقة من طبيعة جاذبة للسياح.

يذكر أن حجر الأساس للمشروع وُضع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتولت تنفيذه مجموعة "هێمن گرووپ" الكوردستانية، التي نجحت في تسريع وتيرة العمل لإدخاله الخدمة في وقت قياسي.