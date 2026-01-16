أوقاف السليمانية تشكّل لجنة تحقيق في حادثة توتر داخل أحد مساجد المدينة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المديرية العامة للأوقاف في محافظة السليمانية توضيحًا بشأن التوتر الذي وقع اليوم الجمعة في جامع (بەختەوەري) بمدينة السليمانية، معلنةً فيه قرار تشكيل لجنة مختصة للتحقيق الدقيق في ملابسات الحادثة.

وبحسب بيان الأوقاف، فإن التوتر حدث أثناء إلقاء خطبة الجمعة، عندما تطرّق الخطيب إلى "عدد من المواضيع الجانبية والخارجة عن إطار الخطبة"، ما أدى إلى نشوب نقاش حاد وحالة من الاستياء بين الخطيب وعدد من المصلين، الأمر الذي تسبب في إثارة القلق لدى الحاضرين.

وأكدت المديرية العامة للأوقاف في بيانها على الالتزام بتوصيات "مؤتمر تنظيم الخطاب الديني"، وجاء في النقطة الأولى من التوضيح: لا يُسمح بأي شكل من الأشكال لأي خطيب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وخلال الخطبة وداخل حرم المسجد، أن يهاجم أي شخص أو جهة أو جماعة".

وفيما يتعلق بتأثير مثل هذه الحوادث، أشارت أوقاف السليمانية إلى أن الإخلال بالأجواء المعنوية للخطبة وخلق حالة من التوتر بين المصلين يسيء إلى السكينة وهيبة المساجد، وهو أمر غير مرغوب فيه وغير مقبول.

وفي ختام البيان، أعلنت أوقاف السليمانية عن اتخاذ قرار نهائي بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق والتوصل إلى حقيقة ودقة الموضوع، مؤكدةً أنه بعد صدور نتائج التحقيق سيتم التعامل مع القضية وفقًا للقانون والتعليمات المعمول بها.