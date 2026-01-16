المركز الإعلامي لـ قسد: دير حافر تتعرّض لقصفٍ مدفعي عنيف تنفّذه فصائل دمشق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بتعرض مدينة دير حافر، مساء اليوم الجمعة، لقصفٍ مدفعي عنيف من جانب الجيش العربي السوري، وسط تصاعد وتيرة الاستهداف.

وكان الجيش العربي السوري قد أعلن دير حافر وبلدات أخرى في ريف حلب الشرقي منطقة عسكرية مغلقة، وطالب قوات سوريا الديمقراطية بالانسحاب إلى شرق الفرات.

وكان حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شهدا اشتباكات دامية الأسبوع الماضي انتهت بسيطرة الجيش العربي السوري على الحيين اللذين كانا تحت سيطرة قوى الأمن الداخلي الكوردي (الأسايش).

وتسعى دمشق إلى دفع قوات "قسد" من ضفة نهر الفرات الغربية إلى الضفة الشرقية عبر إخراجها من ريف حلب الشرقي.