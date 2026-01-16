قائد قسد يعلن سحب قواته من شرقي حلب وإعادة تموضّعها في شرق الفرات

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، عن سحب قواته من مناطق التماس الحالية شرقي حلب اعتباراً من صباح غدٍ السبت، وإعادة تموضعها في مناطق شرق الفرات.

وقال عبدي في منشورٍ على منصة إكس:

بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار، قررنا سحب قواتنا غدا صباحاً الساعة 7. من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات.



