الجيش العربي السوري يعلن استعداده لدخول ريف حلب الشرقي بعد انسحاب قسد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، عن استعدادها لدخول مناطق ريف حلب الشرقي بعد اكتمال انسحاب قوات سوريا الديمقراطية منها.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، صباح اليوم السبت، إن قوات الجيش جاهزة للدخول إلى المنطقة لإعادة الاستقرار وبسط السيادة، والتمهيد لعودة الأهالي إلى منازلهم وبدء استعادة مؤسسات الدولة دورها.

ولفتت هيئة العمليات إلى أنها تتابع تطبيق قوات قسد القرار المعلن عنه، مؤكدة الاستعداد للسيناريوهات كافة.

وفي وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، عن سحب قواته من مناطق التماس الحالية شرقي حلب اعتباراً من صباح غدٍ السبت، وإعادة تموضعها في مناطق شرق الفرات.

وقال عبدي في منشورٍ على منصة إكس:

بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار، قررنا سحب قواتنا غدا صباحاً الساعة 7. من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات.

وكانت وزارة الدفاع السورية، قد رحّبت من جانبها بقرار انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق التماس غرب نهر الفرات.

مؤكدة في بيانٍ لها، أنها ستتابع بدقة تنفيذ الانسحاب الكامل بكافة العتاد والأفراد باتجاه شرق النهر.