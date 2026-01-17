طقس العراق.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار في المنطقة الشمالية خاصة في الأقسام الجبلية منها، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد، والرؤية الافقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية9، دهوك 10، أربيل 11، نينوى 12، كركوك وصلاح الدين والأنبار 13، ديالى 14، بغداد 16، واسط وبابل وكربلاء المقدسة والديوانية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة 17، والنجف الأشرف 18".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية يتحول تدريجياً الى صحو، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم، كما ستتساقط أمطار في المنطقة الشمالية خاصة الأجزاء الشرقية منها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم، وفي المطر (5-7) كم".

وأشار إلى أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي على العموم مع فرصة تساقط أمطار في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد، والرؤية الافقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً إلى غائم جزئي في المناطق كافة، مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".