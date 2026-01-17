مرصد إيكو عراق: العجز المالي يصل إلى 24 تريليوناً و680 مليار دينار حتى تشرين الأول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد إيكو عراق أن العجز المالي لغاية شهر تشرين الأول الماضي بلغ 24 تريليوناً و680 مليار دينار، فيما أشار إلى أن النفقات الجارية، مثل الرواتب وتقديم الخدمات، تشكل 75% من الإنفاق العام.

وقال المرصد في بيان صحفي إن "العجز المالي للدولة في تصاعد شهري بسبب انخفاض أسعار النفط وكثرة الإنفاق العام"، مبينًا أن "لغاية شهر تشرين الأول الماضي بلغ العجز 24,680,555,254,693 ديناراً عراقياً".

وأوضح إيكو عراق أن "الإيرادات المالية نحو 103 تريليون دينار، منها الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 10 تريليون".

وبين المرصد الاقتصادي أن "إجمالي إيرادات الدولة لغاية تشرين الأول 2025 بلغ: 103,514,200,991,817 ديناراً، منها الإيرادات غير النفطية من فرض الضرائب والتعرفة الكمركية والرسوم: 10,316,748,440,669 ديناراً، والإيرادات النفطية التي تضم بيع النفط الخام والمشتقات النفطية وجولات التراخيص: 93,197,452,551,148 ديناراً".

وأشار المصدر إلى أن "المجموع الكلي لنفقات الدولة للشهر نفسه بلغ 128,194,756,246,510 ديناراً، وما يعادل 90% منها نفقات جارية بنحو 96 تريليوناً و378 ملياراً، مخصصة للرواتب وتقديم الخدمات".

وأضاف المرصد أن "معالجة العجز المالي تتطلب تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة التعرفة الكمركية، إلى جانب ضبط النفقات الجارية وتحسين كفاءة الخدمات العامة".