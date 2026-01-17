الجيش العربي السوري يُعلن نشر قواته في دير حافر بريف حلب الشرقي بعد انسحاب قسد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش السوري صباح السبت نشر قواته في مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقيّ، غداة إعلان قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الكورد انسحابها من المنطقة.

وقال الجيش السوري في بيان بثّه التلفزيون الرسميّ "نعلن عن بسط سيطرتنا العسكرية على مدينة دير حافر بشكل كامل".

وفي وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، عن سحب قواته من مناطق التماس الحالية شرقي حلب اعتباراً من صباح غدٍ السبت، وإعادة تموضعها في مناطق شرق الفرات.

وقال عبدي في منشورٍ على منصة إكس:

بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار، قررنا سحب قواتنا غدا صباحاً الساعة 7. من مناطق التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك نحو إعادة تموضع في مناطق شرق الفرات.

وكانت وزارة الدفاع السورية، قد رحّبت من جانبها بقرار انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق التماس غرب نهر الفرات.

مؤكدة في بيانٍ لها، أنها ستتابع بدقة تنفيذ الانسحاب الكامل بكافة العتاد والأفراد باتجاه شرق النهر.