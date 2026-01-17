الرئيس بارزاني ومظلوم عبدي يجتمعان في مصيف صلاح الدين بأربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24، ببدء الاجتماع الثنائي بين الرئيس مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مصيف صلاح الدين.

ومن المقرّر أن يبحث الاجتماع الذي لا يزال مستمراً، العديد من القضايا المهمة، أهمها تنفيذ اتفاق 10 آذار بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق، والوضع العام في سوريا، والقتال الأخير في الحيين الكورديين في حلب.

يأتي هذا الاجتماع، تمهيداً للقاءٍ مرتقب بين عبدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك الذي عقد اجتماعاً منفصلاً مع الرئيس بارزاني.

تأتي هذه الزيارة والاجتماع المرتقب استكمالاً لمباحثات هاتفية جرت مساء الجمعة، 9 كانون الثاني 2026، بين الرئيس بارزاني وتوم باراك، حيث جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول المشهد السياسي في سوريا، والتشديد على أهمية الحوار والتنسيق المشترك كسبيل وحيد لحل الأزمات العالقة.

كما ركّز الجانبان في اتصالهما الأخير على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض حدة التوتر بين القوى الكوردية والحكومة السورية، والعمل على تطبيع الأوضاع في المناطق المتضررة، مع التأكيد على اتخاذ خطوات ملموسة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية في البلاد.