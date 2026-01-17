المركز الإعلامي لـ قسد: مقاتلون محاصَرون في دير حافر ومسكنة بعد خرق الاتفاق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن مجموعات من مقاتليها لا تزال محاصَرة في مدينتي دير حافر ومسكنة، على خلفية ما وصفه بخرق حكومة دمشق للاتفاق المبرم برعاية دولية.

وأوضح المركز، في بيانٍ له، اليوم السبت، أن الاتفاق ينص على منح مهلة 48 ساعة لانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المدينتين، إلا أن القوات الحكومية – بحسب البيان – انتهكت الاتفاق وهاجمت مواقع المقاتلين باستخدام الدبابات، ما أدى إلى محاصرة مجموعات منهم داخل المدينتين.

وحمّل المركز الإعلامي حكومة دمشق، إضافة إلى القوى الدولية الراعية للاتفاق، المسؤولية الكاملة عن أمن وحياة المقاتلين المحاصَرين، مطالبًا بضمان وصولهم بسلام، مع أسلحتهم، إلى مناطق شمال وشرق سوريا.