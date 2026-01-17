إعلام (قسد): معارك مستمرة في محيط مدينة الرصافة غرب الرقة

منذ ساعة

أربيل(كوردستان 24)-أعلن مركز إعلام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في أحدث بياناته، عن تفاصيل الوضع الميداني في مناطق الرقة ومحيطها.

وكشف البيان عن استمرار اشتباكات عنيفة على محور بلدة دبسي أفنان ومحيط مدينة الرصافة، بين قوات "قسد" من جهة، و"الجيش العربي السوري" من جهة أخرى.

وجاءت الاشتباكات على خلفية اتهام "قسد" للقوات السورية بـ خرق الاتفاقيات المبرمة حديثاً، وممارسة الغدر واستهداف قواتنا خلال تنفيذ بنود عملية الانسحاب.

وأشار البيان إلى أنه بالتزامن مع تلك الاشتباكات، تعرضت القرى الواقعة غرب مدينة الرقة لقصف مدفعي وصاروخي متواصل، حيث تستخدم قوات النظام السوري أنواعاً مختلفة من الأسلحة ضد المنطقة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مقاتلي "قسد" يخوضون الآن معركة شرسة، ويواصلون تدمير تجمعات العدو، فيما يعملون على تعزيز خطوط دفاعهم والبقاء في حالة استعداد قتالي تام.