سنتكوم تطالب دمشق بوقف الهجمات فوراً وتؤكد: استقرار المنطقة مرهون بـ"سوريا مسالمة"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجهت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026، تحذيراً إلى الجيش العربي السوري، مطالبة إياه بإنهاء كافة أشكال الهجمات والتحركات العسكرية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة، مشددة في الوقت ذاته على أن القضاء النهائي على تنظيم "داعش" يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الشركاء المحليين.

وأوضح الجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في بيان رسمي، موقف بلاده من التطورات العسكرية الأخيرة في سوريا، قائلاً: "نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها كافة الأطراف في سوريا لمنع تصعيد التوترات والوصول إلى حلول عبر لغة الحوار والمناقشات".

ومع ذلك، حمل البيان دعوة صريحة ومباشرة للجانب الحكومي السوري، حيث ذكر: "نطالب الجيش العربي السوري بوقف أي نوع من الهجمات أو العمليات العسكرية في المناطق الممتدة بين حلب والطبقة".

وأشار الجنرال كوبر إلى أن الحرب ضد تنظيم "داعش" واستمرار الضغط العسكري عليه يتطلب عملاً جماعياً منظماً بين الشركاء السوريين على الأرض، وبالتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي.

وفي ختام بيانه، شدد قائد (سنتكوم) على أهمية السلم الداخلي السوري كركيزة للأمن الإقليمي، مؤكداً أن "وجود سوريا تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها هو أساس جوهري وضروري لضمان الأمن والاستقرار في عموم المنطقة".