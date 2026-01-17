الكونغرس الأمريكي للشرع: الكورد شركاؤنا الأوفياء وعلى دمشق الاقتداء بهم بدلاً من محاربتهم

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجهت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026، رسالة مباشرة وحازمة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكدت فيها أن الشعب الكوردي يمثل شريكاً استراتيجياً وصديقاً ثابتاً للولايات المتحدة، داعية الحكومة السورية إلى اختيار طريق البناء والحوار بدلاً من المواجهة العسكرية.

وقالت اللجنة (تمثل أغلبية مجلس النواب) في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس): "لقد ناضل الشعب الكوردي طويلاً من أجل مستقبل أفضل لسوريا، وكانوا دوماً شركاء ثابتين ومخلصين للولايات المتحدة الأمريكية".

وتضمن البيان تحذيراً صريحاً للرئيس السوري، حيث أشارت اللجنة إلى أن "الوقت قد حان لكي يسير الشرع على خطى الكورد ويعمل من أجل مستقبل بلاده، بدلاً من شن الحروب ضد الشعب الكوردي".

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة دعمها الكامل للموقف الذي أعلنته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على لسان قائدها الجنرال براد كوبر، والذي طالب فيه الجيش السوري بالوقف الفوري لكافة الهجمات والتحركات العسكرية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.

وشددت اللجنة على ضرورة تغليب لغة الحوار والمفاوضات بين كافة الأطراف السورية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مؤكدة أن الوصول إلى حلول سياسية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار سوريا ومستقبلها.