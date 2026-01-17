الإدارة الذاتية تحذر من خطر هروب محتجزي تنظيم داعش وإعادة تنشيط خلاياه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا من خطر هروب محتجزي تنظيم داعش في مدينة الرقة، إذا ما استمرت الهجمات والتصعيد العسكري الذي يشنه الجيش العربي السوري.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026، إن استمرار الهجمات في محيط المنطقة " قد يؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني للسجن، ما يشكل تهديداً حقيقياً بإعادة تنشيط خلايا التنظيم الإرهابي".

وأضافت أن هذا الامر ستكون له تداعيات "كارثية ليس على شمال وشرق سوريا فحسب، بل على سوريا والمنطقة والعالم أجمع".

وأكدت أن " حماية مراكز الاحتجاز ومخيمات النازحين، وفي مقدمتها سجون محتجزي داعش، هي مسؤولية جماعية" مطالبة بوقف فوري للهجمات، "واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان أمن المدنيين والمنشآت الحيوية".

إلى ذلك دعت الإدارة الذاتية التحالف الدولي إلى "إدراك حجم وخطورة الوضع القائم، وتحمل مسؤولياتهم كاملة، والعمل الجاد والفوري لوضع حد للانتهاكات والخروقات التي ترتكبها الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا".

وطالبت بالعمل الجاد والفوري لوضع حد " للانتهاكات والخروقات التي ترتكبها الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا".

وفي ختام بيانها جددت الإدارة الذاتية التزامها "بحماية شعوب المنطقة، والاستمرار في أداء واجبها في مكافحة الإرهاب".

مؤكدة أنها لن " تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد يمس أمن واستقرار شمال وشرق سوريا".