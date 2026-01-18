صباح النعمان: الحدود مع سوريا مؤمّنة بالكامل وهناك تنسيق عالي مع البيشمركة ودمشق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، أن الحدود مع سوريا "رصينة ومؤمنة"، مؤكدة وجود تنسيق أمني مع دمشق لحماية المناطق الحدودية.

وفي تصريحٍ لكوردستان 24، قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان: حدودنا مع سوريا مسيطر عليها بالكامل، ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي ظرف أمني طارئ وغير مرغوب فيه.

وأضاف: حدودنا مع سوريا مؤمنة بالكامل ومحاطة بأجهزة تكنولوجية متطورة وقوات كافية، ولا توجد أي فرصة للخروقات الأمنية وهي تحت المراقبة المستمرة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مع قوات البيشمركة في حدود محافظة نينوى لمواجهة مخاطر الإرهاب عبر الحدود، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء العراقي يتابع الوضع بدقة، كما كشف عن وجود تنسيق أمني مع دمشق بخصوص الحدود.