نقابة صحفيي كوردستان تعلن تقريرها السنوي لعام 2025: تسجيل 23 حالة انتهاك طالت 46 صحفياً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدر بورد الدفاع عن حرية وحقوق الصحفيين في نقابة صحفيي كوردستان، تقريره السنوي رقم (34) الخاص برصد الانتهاكات ضد الكوادر الإعلامية في إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2025 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025.

كشف التقرير عن تراجع إيجابي في عدد الحالات المسجلة مقارنة بالأعوام السابقة؛ حيث سجل عام 2023 (84 حالة)، وعام 2024 (73 حالة)، بينما استقر عام 2025 عند 23 حالة انتهاك.

وبالرغم من هذا الانخفاض، إلا أن هذه الحالات شملت 46 صحفياً وصحفية ومؤسسة إعلامية واحدة.

توزعت الانتهاكات المسجلة خلال العام الماضي وفق التسلسل الآتي:

الاحتجاز والاعتقال: 8 حالات (طالت 15 صحفياً).

المنع من التغطية والتمييز: حالتان (طالتا 18 صحفياً).

الاعتداء والإهانة: حالتان (طالتا 6 صحفيين).

التهديد: حالة واحدة (طالت صحفياً واحداً).

كسر ومصادرة المعدات: حالتان (طالتا 4 صحفيين).

الضرب الجسدي: حالة واحدة (طالت صحفيين اثنين).

إغلاق القنوات: حالة واحدة (طالت مؤسسة واحدة).

حوادث أخرى: 5 حالات متنوعة.

أظهرت الإحصائيات أن محافظة دهوك سجلت أعلى معدل للانتهاكات بـ 8 حالات، تلتها محافظتا أربيل والسليمانية بـ 5 حالات لكل منهما، بينما سجلت محافظتا كركوك وإدارة كرميان حالتين لكل منهما. ومن حيث النوع الاجتماعي، كان النصيب الأكبر للانتهاكات من حصة الذكور (44 صحفياً) مقابل حالة واحدة طالت صحفية، وحالة واحدة ضد مؤسسة إعلامية.

سلط التقرير الضوء على عدة حوادث خطيرة، منها:

إطلاق النار على الإعلامي "هيمن مامند" في السليمانية وإصابته بجروح.

إصابة المراسل "كاروان ديوالي" بكسر في يده أثناء تغطية في دهوك.

تدخلات القوات الأمنية والحشد الشعبي في مناطق كركوك (قرية سركران) لمنع الصحفيين من تغطية نزاعات الأراضي الزراعية.

تسجيل حالة وفاة واحدة للصحفي "وريا حمه كريم" (مراسل NRT) إثر حادث سير أثناء تأدية واجبه المهني.

أشار التقرير إلى استمرار بعض العوائق القانونية والإدارية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لاسيما فيما يتعلق بحرمان صحفيي الإقليم من الامتيازات المالية أو قطع الأراضي السكنية، ومطالبة المؤسسات الإعلامية في كوردستان بالحصول على رخص عمل من بغداد رغم امتلاكها رخصاً قانونية من الإقليم، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفاً للمبادئ الدستورية.

توصيات النقابة لعام 2026

اختتمت النقابة تقريرها بمجموعة من التوصيات الرامية لتعزيز بيئة العمل الصحفي، أبرزها:

ضرورة تعديل قانون العمل الصحفي رقم (35) لسنة 2007 ليتماشى مع التطور التكنولوجي.

تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات بشكل أكبر في الدوائر الحكومية.

إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب للمعتدين على الصحفيين.

توفير الضمان الاجتماعي والصحي للصحفيين وتثبيت حقوقهم في المؤسسات الإعلامية عبر عقود عمل قياسية.

يُذكر أن نقابة صحفيي كوردستان أكدت استمرارها في الدفاع عن حقوق أعضائها من خلال لجانها القانونية في مختلف المحافظات، مشددة على أن حرية الصحافة هي المعيار الحقيقي للديمقراطية في الإقليم.