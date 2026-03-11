روسيا وإيران: الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية ضد طهران "غير مبررة

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة مراعاة المصالح الأمنية لإيران في المنطقة، مشدداً على أن الهجمات التي تستهدفها لا تستند إلى أي مبررات قانونية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط. وخلال الاتصال، أعرب لافروف عن استعداد موسكو للقيام بدور الوساطة وتسهيل الجهود الرامية لخفض حدة التصعيد في المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية احترام الهواجس الأمنية لكل من إيران ودول الخليج لضمان استقرار دائم.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الروسية، فقد توافق الوزيران على وصف الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف الأراضي الإيرانية بأنها "غير مبررة"، محذرين من تداعيات استمرار هذه الأعمال على الأمن والسلم الإقليميين.