فرنسا ترحّب بوقف إطلاق النار في سوريا وتقول إنها ستبقى وفيّة لـحلفائها" الكورد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- رحّبت فرنسا الاثنين باتفاق وقف إطلاق النار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الكورد، مشددة على أنها ستبقى "وفيّة لحلفائها الكورد" الذين شكّلوا رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 كانون الثاني/يناير بين الرئيس الشرع والجنرال مظلوم عبدي" قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، مضيفة "ستبقى فرنسا وفية لحلفائها" الكورد.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور على حسابه الخاص على منصة (X)، أنه أجرى "محادثاتٍ صباح الأحد 18 كانون الثاني 2026، مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح ماكرون في منشوره أنه أعرب للرئيس السوري عن قلقه "إزاء التصعيد في سوريا واستمرار الهجوم الذي تقوده السلطات السورية".

وأضاف أن "التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار هو أمر ضروري، كما يجب التوصل إلى اتفاق بشأن إدماج (قوات سوريا الديمقراطية) في الدولة السورية، بناءً على المباحثات التي جرت في شهر آذار الماضي"، مبيناً أن "الأمر يتعلق بوحدة سوريا واستقرارها".

جاء ذلك بالتزامن مع التصعيد العسكري بين الجيش العربي السوري وقوات سوريا الديمقراطية.