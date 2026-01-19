أراس خوشناو لـ"كوردستان 24": منتدى دافوس فرصة ذهبية للتعريف بتطور إقليم كوردستان وجذب الاستثمارات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- سلط الدكتور أراس خوشناو، رئيس مركز المعلومات والبحوث الاستراتيجية، اليوم الاثنين (19 كانون الثاني 2026)، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمشاركة رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وقال خوشناو في تصريح لشبكة "كوردستان 24": "إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني يعقد على هامش المنتدى أكثر من 20 لقاءً هاماً على مستويات رفيعة، ومع كبرى شركات الاستثمار العالمية في مكان وزمان واحد".

وأوضح خوشناو أن طبيعة منتدى دافوس، بجمعه لصناع القرار ورجال الأعمال والمبادرين، تساهم بشكل مباشر في تسريع عمليات اتخاذ القرار وتحويل التفاهمات إلى خطوات عملية ملموسة.

وحول مضامين هذه اللقاءات، أشار خوشناو إلى أن "الجانب الأكبر من اجتماعات رئيس الحكومة يركز على إبراز إقليم كوردستان كبيئة ملائمة ومنفتحة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، بفضل ما يمتلكه من استقرار أمني واقتصادي واجتماعي، فضلاً عن ملاءمة بيئته الاستثمارية".

وأضاف رئيس مركز المعلومات والبحوث الاستراتيجية أن إقليم كوردستان نجح في المضي قدماً بعمليات الإعمار وتنويع مصادر الدخل رغم كل التحديات التي واجهته في المرحلة الماضية.

واختتم خوشناو تصريحه بالتأكيد على أن "منتدى دافوس يمثل فرصة ذهبية للتعريف بهذه التطورات والنجاحات، وحث المزيد من المستثمرين العالميين على التوجه نحو إقليم كوردستان لاستكشاف الفرص الواعدة فيه".