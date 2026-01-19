وزارة الكهرباء: خلل فني في خطوط الغاز يتسبب بانقطاع "مؤقت" للتيار في محافظات الإقليم

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، اليوم، عن حدوث خلل فني مفاجئ في خطوط نقل الغاز الطبيعي المغذية لمحطات توليد الطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة من محافظات أربيل، دهوك، والسليمانية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن هذا العطل الفني أثّر بشكل مباشر ومؤقت على استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء، مما تسبب بتراجع ساعات التجهيز في المناطق المذكورة.

طمأن البيان المواطنين بأن الفرق الفنية والهندسية التابعة للوزارة قد باشرت العمل فوراً لتشخيص العطل وإصلاحه، مؤكدة أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستئناف ضخ الغاز الطبيعي للمحطات.

وتوقعت الوزارة أن يتم حل المشكلة بالكامل وعودة وضع الكهرباء إلى طبيعته خلال الساعات القليلة القادمة، مثمنة تفهم المواطنين لهذا الظرف الطارئ.

المصدر: وزارة الكهرباء - إقليم كوردستان