بدأتها بسورة الأنفال.. الأوقاف السورية تصدر تعميمياً تصف خلاله الهجمات على الكورد بالـ"الفتوحات"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الأوقاف السورية تعميماً إلى أئمة وخطباء المساجد السورية، وصفت فيها الهجمات على الكورد وروجآفا بالـ "فتوحات"، واستهلت التعميم بالآية التاسعة من سورة الأنفال في القرآن الكريم.

وحملت الرسالة توقيع وزير الأوقاف في الجمهورية العربية السورية، محمد أبو خير شكري، وكان تاريخ صدرها 18 كانون الثاني 2019.

ودعا وزير الشؤون الدينية السوري خطباء المساجد إلى القنوت في الصلوات الخمس، والدعاء " لنصر جنود الجيش العربي السوري".

كما دعا الوزير أئمة و خطباء المساجد في سوريا إلى "رفع التكبير في المساجد فرحاً بـ الفتوحات والانتصارات" التي حققتها الجيش العربي السوري في هجماته على المناطق الكوردية ".

وفي عامي 1987 و1988، شنّت الحكومة العراقية حملة الأنفال على ثماني مراحل في اقليم كوردستان، أسفرت عن اعتقال وقتل 182 ألف كوردي في مقابر جماعية.