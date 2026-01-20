الحركة الإسلامية الكوردستانية تدعو للحوار بين دمشق و"قسد" وتؤكد: حقوق الكورد في سوريا شرعية ومقدسة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدر المكتب السياسي لـ "بزووتنەوەی ئیسلامی" (الحركة الإسلامية في كوردستان)، اليوم الثلاثاء، بياناً رسمياً أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء التحولات المتسارعة والحساسة التي تشهدها الساحة السورية، لا سيما في مناطق "روج آفا" والمناطق ذات الغالبية الكوردية.

وأكدت الحركة في بيانها الموجه للرأي العام على عدة نقاط جوهرية تهدف إلى حماية المكتسبات وحقن الدماء.

شدد البيان على أن حقوق الشعب الكوردي في سوريا هي حقوق "مشروعة وعادلة"، مؤكداً ضرورة صون الهوية الكوردية وحقوق الكورد كـ "مكون أصيل ورئيسي" في أي تغيير سياسي مستقبلي، ورفض أي شكل من أشكال الظلم أو الإقصاء بحقهم.

دعت الحركة كافة الأطراف الكوردية وقوى المعارضة إلى وضع المصالح العليا للمدنيين فوق كل اعتبار، مطالبة باتخاذ الحوار وسيلة أساسية لمنع أي صدام عسكري قد يؤدي إلى سقوط ضحايا أو موجات نزوح ودمار جديد في البلاد.

أكدت الحركة إيمانها بأن الدين الإسلامي الحنيف وضع أسساً متينة للعدالة والمساواة والتعايش السلمي. ودعت إلى بناء العلاقات بين الكورد وسائر المكونات السورية من (عرب، تركمان، ومسيحيين) على أساس الاحترام المتبادل لضمان استقرار المنطقة.

طالب البيان المجتمع الدولي ودول المنطقة بتحمل مسؤولياتهم في حماية أمن المناطق الكوردية، والوقوف بحزم ضد أي تدخلات تهدف إلى "تغيير الديموغرافيا" أو إثارة الفتن الطائفية والقومية.

واختتمت الحركة الإسلامية الكوردستانية بيانها بالدعوة إلى توحيد الصفوف واللجوء إلى منطق التفاوض بين "الحكومة السورية" و"قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، كسبيل وحيد لحل المشكلات العالقة وضمان تثبيت حقوق الشعب الكوردي وكافة المكونات في دستور سوريا المستقبلي، متمنيةً السلام والأمن لعموم الشعب في سوريا.