تحذيرات من كارثة إنسانية في "روج آفا" ومطالبات دولية عاجلة بحماية المدنيين الكورد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أطلقت منظمة "چێنج" (Change) نداءً عاجلاً وقعت عليه مجموعة من النشطاء والشخصيات والجهات المدنية من مختلف أنحاء العالم، حذروا فيه من التدهور المتسارع والخطير للأوضاع الإنسانية والأمنية في "روج آفا" وعموم مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد الموقعون على البيان أن المدنيين، ولا سيما الكورد، يواجهون تهديدات جدية بالعنف وعمليات تهجير قسري ممنهجة. وأشار البيان إلى أن مدن الحسكة، قامشلو، كوباني والمناطق المحيطة بها تعيش موجة عنيفة من عدم الاستقرار، لم تسفر عن سقوط ضحايا فحسب، بل أدت أيضاً إلى شلل تام في كافة الخدمات الأساسية والحياتية.

وجاء في النداء أن الشعب الكوردي في تلك المناطق، والذي عانى تاريخياً من الحرمان من حقوقه الأساسية، يواجه اليوم تهديداً وجودياً يستهدف حياته وكرامته بشكل مباشر، مشدداً على أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات لم يعد مقبولاً.

وعلى الصعيد الأمني، أعرب النشطاء عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات الدائرة في محيط السجون التي تضم آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش". وحذر البيان من التقارير الواردة بشأن هروب عناصر إرهابية من تلك السجون، مؤكداً أن هذه التطورات لا تشكل خطراً على المناطق الكوردية فحسب، بل تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، وتهيئ الأرضية لعودة العنف المتطرف والعمليات الإرهابية إلى المنطقة من جديد.

واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة القوى الدولية والمنظمات الأممية بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمدنيين الكورد، وضمان عدم تحول المنطقة إلى ساحة لتصفيات عرقية أو منطلق لعودة التنظيمات الإرهابية التي هزمها الكرد بتقديم تضحيات جسيمة.