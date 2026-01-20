استنفار أمني في الحسكة وغضب شعبي مستمر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تشهد مدينة الحسكة استنفاراً أمنياً، في ظل حالة النفير العام والمقاومة الشعبية التي أعلنها أبناء المنطقة تلبيةً لنداء قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في مواجهة التهديدات والهجمات التي تتعرض لها مدن وبلدات مقاطعة الجزيرة وكوباني من قبل قوات الحكومة المؤقتة المدعومين من دولة الاحتلال التركي.

وخرج أبناء مدينة الحسكة في الجزيرة، إلى الشوارع والساحات تعبيراً عن جاهزيتهم للدفاع عن مدينتهم وحمايتها من أي خطر محتمل. ولم يقتصر هذا الحراك الشعبي على الحسكة وحدها، بل شهدت مدن وبلدات وقرى مقاطعتي الجزيرة خروج الآلاف من الأهالي مؤكدين استعدادهم للدفاع عن المنطقة في هذه المرحلة الحساسة.

وبدت شوارع الحسكة بحالة طبيعية وآمنة، مع حركة نشطة للمواطنين الذين يؤمّنون احتياجاتهم اليومية.

وعلى الصعيد الخدمي، تعمل الأفران بشكل منتظم لتلبية حاجات المواطنين، كما فتحت محال المواد الغذائية أبوابها أمام الأهالي. وفي المجال الصحي، تواصل الطواقم الطبية في مشفى الشعب عملها بشكل طبيعي، فيما تبقى الصيدليات مفتوحة لتأمين الاحتياجات الطبية للسكان.