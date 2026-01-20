"سوران" على خارطة دافوس.. استراتيجية طموحة لتحويل كوردستان إلى وجهة سياحية عالمية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في إطار الحضور الدبلوماسي والاقتصادي لإقليم كوردستان في منتدى دافوس العالمي، كشف مشرف إدارة سوران المستقلة، هلكورد شيخ نجيب، عن ملامح خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى نقل قطاع السياحة في المنطقة من الإطار المحلي إلى التنافسية الدولية، وذلك تماشياً مع رؤية التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم الرامية لتنويع الاقتصاد.

خلال المقابلة التي أجريت مع كوردستان24، أكد شيخ نجيب أن المشاركة في هذا المحفل الدولي تعكس إصرار حكومة الإقليم على بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأوضح أن التوجه الحالي يركز بشكل مكثف على قطاع السياحة كبديل استراتيجي للثروة النفطية، مشيراً إلى أن منطقة سوران تمتلك المقومات الطبيعية التي تجعلها "دافوس كوردستان" إذا ما استغلت بشكل علمي وممنهج.

وفي نقلة نوعية للبنية التحتية السياحية، أعلن شيخ نجيب عن البدء بتصميم مشروع "تلفريك" عملاق يمتد لمسافة 11 كيلومتراً في منطقة "كلي علي بك" الشهيرة. هذا المشروع، الذي يُعد من أطول المشاريع من نوعه في المنطقة، يهدف إلى ربط المناطق الجبلية الوعرة وتسهيل وصول السياح إلى القمم، مع توفير إطلالات بانورامية عالمية المستوى دون المساس بسلامة البيئة.

ورداً على التساؤلات حول وعورة الطرق المؤدية لمناطق مثل "بيكوديان" و"فيلو"، أوضح نجيب أن الإدارة تتبع سياسة دقيقة في شق الطرق؛ حيث تسعى للحفاظ على الهوية الطبيعية لبعض المناطق لخدمة سياحة المغامرات والتسلق، معتبراً أن "التدخل العمراني المفرط قد يفقد هذه المناطق جاذبيتها السياحية". ومع ذلك، أكد أن المخطط الرئيس (Master Plan) يتضمن تحسينات ذكية تسهل التنقل وتضمن سلامة الزوار.

وعلى صعيد النشاطات القريبة، أعلن مشرف إدارة سوران عن التحضيرات الجارية لإطلاق النسخة الثامنة من مهرجان التزلج على الجليد في شهر شباط/فبراير المقبل. ويُتوقع أن يجذب المهرجان فرقاً دولية وهواة من مختلف دول العالم، مما يعزز مكانة سوران كمركز للرياضات الشتوية في الشرق الأوسط.

تضع هذه التحركات إدارة سوران أمام مرحلة جديدة من التطوير، حيث يتحول الطموح المحلي بدعم من القيادة في أربيل إلى واقع ملموس يهدف لجعل المنطقة نقطة جذب عالمية، مستفيدة من منصة دافوس لتعريف المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في جبال كوردستان.