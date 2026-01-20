برنارد هنري ليفي: "خيانة" جديدة بحق الكورد.. لا تنسوا من هزم "داعش"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجه الفيلسوف والكاتب الفرنسي البارز، برنارد هنري ليفي، انتقادات لاذعة لموقف الدول الغربية حيال التصعيد العسكري الأخير ضد الكورد في سوريا، واصفاً هذا الموقف بـ "الخيانة" المتكررة، ومذكراً العالم بالتضحيات التي قدمتها القوات الوكردية في الحرب الدولية ضد الإرهاب.

"ونشر ليفي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، صورة تجمعه مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجنرال مظلوم عبدي، وعدد من القيادات العسكرية. وعلق ليفي على الصورة قائلاً: "إن خيانة الغرب للكورد هي واحدة من أكثر التحولات إثارة للقلق والاضطراب في عصرنا الحالي".

وشدد الفيلسوف الفرنسي على ضرورة ألا يتناسى المجتمع الدولي الدور المحوري الذي لعبه الكورد في حماية الأمن العالمي، وأضاف: "لا تنسوا أبداً أن مقاتلي الجنرال مظلوم الأبطال هم من سحقوا تنظيم داعش عندما كان يمثل تهديداً للعالم أجمع".

كما لفت ليفي الأنظار إلى ملف معتقلي التنظيم الإرهابي، محذراً من التخلي عن القوات التي تتولى حمايتهم، حيث قال: "لا تنسوا أبداً أن هؤلاء هم من يحرسون السجون التي تضم أسوأ وأخطر الإرهابيين على وجه الأرض".

تأتي تصريحات ليفي في وقت تواجه فيه مناطق شمال وشرق سوريا (روج آفا) ضغوطاً عسكرية متزايدة وهجمات تستهدف مراكز الاحتجاز والمدن الكبرى، وسط مخاوف من انهيار أمني قد يؤدي إلى فرار آلاف العناصر من تنظيم "داعش" وإعادة إحياء العنف المتطرف في المنطقة.