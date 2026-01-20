قسد: قوات دمشق تقطع المياه عن سجن الأقطان بالرقة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً كتابياً، بشأن التطورات الأخيرة في سجن الأقطان الذي يضم مرتزقة داعش، والذي يتعرض منذ عدة أيام لهجمات عنيفة يشنها مرتزقة الحكومة المؤقتة المدعومين من الدولة التركية.

وجاء في البيان ما يلي:

"بعد حصارها لسجن الأقطان شمال الرقة، وقصفها المباشر لأبنيته ومنشآته، أقدمت فصائل دمشق على قطع المياه عن السجن الذي يضم سجناء تنظيم داعش، ما تسبب بأزمة حادة في تأمين المياه، إلى جانب نقص كبير في المواد الغذائية والطبية.

إن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الإنسانية، وتعرض حياة السجناء للخطر.

نحمّل دمشق المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات إنسانية أو أمنية قد تنتج عن هذا الإجراء، ونطالب المنظمات الدولية بتدخّل عاجل لضمان تأمين الاحتياجات الأساسية للسجن".