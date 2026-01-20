ممثل الإدارة الذاتية في دمشق: المفاوضات مع دمشق "انهارت تماما"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قال ممثل الإدارة الذاتية في العاصمة السورية عبد الكريم عمر لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن المفاوضات مع دمشق "انهارت تماما"، غداة اجتماع عقده الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بعيد اعلان اتفاق تضمن وقفا لإطلاق النار.

وأوضح عمر أن المفاوضات التي عقدها الرجلان في دمشق الاثنين بشأن آلية تنفيذ الاتفاق "انهارت تماما"، معتبرا أن مطلب السلطات الوحيد هو "الاستسلام غير المشروط" للقوات الكوردية.

وأعلن الشرع الأحد بعد لقائه المبعوث الأميركي توم باراك التوصل لاتفاق مع قسد تضمن وقفا لاطلاق النار بين الطرفين، بعد نحو اسبوعين من التصعيد، ودمجا شاملا لمؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة. وقال عبدي لاحقا إنه وافق على الاتفاق لوقف حرب "فُرضت" علينا.