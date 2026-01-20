أتروشي يبحث مع رئيس مؤسسة الشهداء سبل خدمة ذوي الشهداء في العراق وإقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أتروشي، على الأهمية القصوى لتعديل قانون تعويض المتضررين، بما يضمن صون حقوق ذوي الشهداء وتأمين مستحقاتهم في كافة أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان له، اليوم الثلاثاء ، أن أتروشي استقبل في مكتبه الرسمي بالعاصمة بغداد، رئيس مؤسسة الشهداء في الحكومة الاتحادية، عبد الإله النائلي.

في مستهل اللقاء، قدم عبد الإله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء تهانيه وتبريكاته لأتروشي بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس مجلس النواب، متمنياً له التوفيق في مهامه التشريعية الجديدة.

وبحسب البيان، فقد شهد الاجتماع التباحث في سبل تعزيز التنسيق المشترك بين السلطة التشريعية ومؤسسة الشهداء، وتسليط الضوء على ملف تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، لضمان إنصاف الفئات المستحقة.

من جانبه، ثمّن أتروشي الجهود التي تبذلها مؤسسة الشهداء، مشدّداً على ضرورة استمرار العمل الدؤوب لخدمة عوائل الشهداء وضمان كامل حقوقهم القانونية في جميع المحافظات العراقية ومحافظات إقليم كوردستان على حدٍّ سواء، ودون أي تمييز.