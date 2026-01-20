الجالية الكوردستانية تنتفض في أوروبا: لا لسياسات التغيير الديموغرافي واستهداف كوردستان سوريا

دقيقتين من الآن

أربيل (كوردستان24)- وجه اتحاد الجالية الكوردستانية، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، نداءً عاجلاً وشاملاً إلى الكوردستانيين في جميع دول الاغتراب، داعيةً إياهم إلى تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والميداني لوقف الهجمات التي تشنها قوات الحكومة السورية على مناطق غرب كوردستان (روجآفا)، ومنع وقوع مجازر بحق المدنيين.

يأتي هذا التحرك في إطار الدور التاريخي للاتحاد كمركز وطني جامع يهدف إلى توحيد الصوت الكوردي ودعم أجزاء كوردستان الأربعة.

وأكدت الجالية أن هذه المساعي تتماشى مع المبادئ الثابتة لسيادة الرئيس مسعود بارزاني، الذي يشدد دائماً على ضرورة حماية الشعب الكوردي وصون كرامة وحياة المواطنين أينما كانوا.



وفي بيانها، أدان اتحاد الجالية الكوردستانية في المهجر بأشد العبارات العمليات العسكرية التي يقودها الجيش السوري، واصفةً إياها بـ "المحاولة العلنية لضرب النسيج الاجتماعي وكسر إرادة الشعب الكوردي".

وشدد البيان على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقوانين الدولية، لاسيما وأن الشعب الكوردي في "روجآفا" قدّم تضحيات جسيمة نيابة عن العالم أجمع في دحر إرهاب "تنظيم داعش" وتحقيق الاستقرار الدولي.



ودعت الجالية كل الكورد الوطنيين في المهجر إلى الخروج في تظاهرات حضارية وقانونية في كبريات المدن العالمية، وخصت بالذكر مدينتي "كولونيا" و"هانوفر" الألمانيتين، لإيصال صوت المظلومية الكوردية إلى مراكز صنع القرار الدولي.

وتهدف هذه التحركات إلى خلق ضغط دولي شعبي وفوري لوقف العمليات العسكرية ومنع أي محاولات للتهجير القسري للسكان الأصليين.



وعلى الصعيد الرسمي، باشر الاتحاد خطوات دبلوماسية مكثفة عبر مخاطبة مراكز القرار في الاتحاد الأوروبي والدول المؤثرة عالمياً، محذراً من تداعيات الأوضاع الراهنة.

وطالب اتحاد الجالية في المهجر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والدفع باتجاه الحوار السياسي كبديل وحيد لآلة الحرب والعنف.



يأتي هذا الموقف القومي ليعيد التأكيد على أن الضغوط العسكرية لن تنال من إرادة السلام والحرية لدى الشعب الكوردي، وأن الجالية الكوردستانية في الشتات ستبقى دائماً السند القوي والحصن المنيع للدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبها في كل الميادين.