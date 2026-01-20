رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع في دافوس مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- يواصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سلسلة لقاءاته في منتدى دافوس، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني (يناير) 2026، حيث اجتمع مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان وبلجيكا، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية الاستثمار والتبادل التجاري.

وجدد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا دعم بلاده لإقليم كوردستان.

كما تناول اللقاء الأوضاع العامة في العراق والمنطقة وسبل مكافحة إرهابيي داعش.

وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الاشتباكات والتصعيد العسكري في سوريا ومخاطر الإرهاب، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون وتنسيق المجتمع الدولي للتصدي إلى هذه التحديات والمخاطر.