دعوة عاجلة من الرئيس بارزاني لوقف الاشتباكات وتغليب الحل السلمي في سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني بيانًا اليوم الثلاثاء، أعرب فيه عن بالغ القلق إزاء التطورات والأحداث الأخيرة في سوريا، ولا سيما في مناطق غرب كوردستان، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية، وتجنّب الانجرار وراء العاطفة، بما يضمن عدم تعرّض المدنيين لأي أذى، وهو أمر شدد على رفضه بشكل قاطع.

وفيما يأتي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نتابع عن كثب وبقلق بالغ آخر مستجدات الأحداث في سوريا وروجآفا، وفي هذه الظروف الحساسة، ينبغي على جميع الأطراف أن تتعامل بمسؤولية وبعيداً عن العواطف، والحيلولة دون إلحاق الأذى بأخواتنا وإخوتنا في روجآفا، الأمر الذي يُعدُّ غير مقبول بتاتاً بأي شكل من الأشكال.

لقد كثفنا جهودنا ونواصل بذل كل ما في وسعنا من أجل ألا يتعرض أخواتنا وإخوتنا في روجآفا للمآسي والمحن. كما نؤكد من جهة أخرى، أن خطر عودة تنظيم داعش والإرهاب بالظهور ما زال قائماً في ظل تَعقُد الأوضاع الراهنة، وهو ما يشكل بحد ذاته تهديداً جدياً للغاية وخطراً محدقاً باستقرار وأمن المنطقة.

ومن هنا، نطلب من المجتمع الدولي والحلفاء القيام بمسؤولياتهم، والتحرك الفوري لإيقاف التوترات والقتال والاشتباكات، والإعلان عن وقف شامل لإطلاق النار، ومعالجة الخلافات والمشاكل من خلال السبل السلمية والحوار.

مسعود بارزاني

20 كانون الثاني 2026