نيجيرفان بارزاني: نشدد على حماية حقوق الكورد في سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24) في إطار الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده أربيل لحماية الحقوق الكوردية وضمان الاستقرار في المنطقة، أصدرت رئاسة إقليم كوردستان اليوم بياناً رسمياً يتناول آخر المستجدات في سوريا.

وفيما يلي نص البيان الرسمي لرئاسة الإقليم:

بيان صادر من رئيس إقليم كوردستان

إننا في إقليم كوردستان نتابع بقلق بالغ استمرار الاشتباكات والمواجهات العسكرية بين قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية. إذ أن استمرار المعارك والاشتباكات يشكل تهديداً جدياً للسلام والاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً، ويولّد خطر عودة داعش للبروز.

لقد بدأنا، منذ بداية ظهور التعقيدات، التواصل وبشكل مستمر مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل إيقاف الحرب والاشتباكات وتبني الحوار والتفاهم لحل المشاكل سلمياً. ونؤكد أن الحرب والمواجهات العسكرية لا تحل أي مشكلة بل تزيد الوضع تعقيداً.

وندعو التحالف الدولي إلى الاضطلاع بمهمته المتمثلة في حماية الاستقرار ومنع ظهور داعش من جديد، ونجدد التأكيد على استعدادنا لتقديم كل العون والمساعدة لإيقاف الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار والاتفاق. ونشدد على ضرورة حماية حقوق الكورد وجميع المكونات في سوريا وضمانها في الدستور المستقبلي لسوريا.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

20 كانون الثاني 2026