عباس عراقجي: الشعب الأمريكي يدفع ثمن أخطاء إسرائيل

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأنباء التي تحدثت عن وجود خطط إيرانية مسبقة لمهاجمة القوات الأمريكية، واصفاً إياها بـ "الأكاذيب الكبرى"، ومحملاً إسرائيل مسؤولية "المغامرات العسكرية" في المنطقة.

وفي تدوينة له عبر منصة (إكس) في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، 10 آذار 2026، رد عراقجي على التقارير التي أشارت إلى نية طهران استهداف المصالح الأمريكية، قائلاً: "إن الادعاءات التي تزعم أن إيران خططت لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتها، سواء كضربة وقائية أو هجوم استباقي، هي مجرد أكاذيب كبرى ولا أساس لها من الصحة".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الهدف من ترويج هذه المعلومات المضللة هو "إيجاد تبريرات وذرائع لعملية (الخطأ الفادح - Epic Mistake)".

وحذر عراقجي من المساعي الإسرائيلية لجر واشنطن إلى مواجهة مباشرة في المنطقة، مشيراً إلى أن "هذه العمليات هي مغامرة عسكرية هندستها إسرائيل، لكن باجتها وثمنها سيتحمله المواطنون الأمريكيون العاديون".

تأتي هذه التصريحات في ظل توترات غير مسبوقة، عقب الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف في إيران فجر السبت، 28 شباط 2026، والتي أدت إلى مقتل عدد من القادة الإيرانيين. وكان الرد الإيراني قد جاء سريعاً عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، واستهداف عدد من القواعد والمقار العسكرية الأمريكية في دول المنطقة.