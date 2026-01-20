السوداني يترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً لمناقشة التحديات في المنطقة والأحداث المتسارعة في الجانب السوري

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور وزير الخارجية، وضم؛ القادة العسكريين والأمنيين، وممثلية إقليم كوردستان في بغداد، ورئيس أركان حرس إقليم كوردستان العراق (البيشمركة)، لمناقشة الأحداث المتسارعة على الجانب السوري والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وأكد السوداني على أنّ الحدود الدولية، خاصة مع الجارة سوريا، محصنة بالكامل مع القدرة العالية لقواتنا لمنع أي محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن العصابات الإرهابية ليست لديها قدرة على القيام بأية محاولة، سواء على الحدود أو داخل المدن، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد الأبطال في قواتنا الأمنية.

ووجّه بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة واستمرار المراقبة على الشريط الحدودي، وتقديم كل الدعم للأبطال المرابطين على الحدود الدولية التي تشهد استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، خاصة مع التحصينات الكبيرة التي عملت عليها الحكومة العراقية منذ سنوات، موجهًا أيضًا بمتابعة جميع احتياجات قوات حرس إقليم كوردستان العراق وتقديم الدعم الكامل لها.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستقرار في سوريا وأن يعمل المجتمع العربي والدولي على إيجاد حلول سريعة لضمان أمن هذه الدولة، وإيقاف كل أشكال القتال والعنف داخل الأراضي السورية.

كما جرى التأكيد على قيام الجهات المختصة في سوريا بإحكام السيطرة على السجون ومنع هروب العناصر الإرهابية أو الإجرامية.