هجوم بمسيرات وصواريخ يستهدف مقراً لحزب الحرية الكوردستاني وسقوط ضحايا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تعرض مقر تابع لحزب الحرية الكوردستاني (PAK)، فجر اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026، إلى هجوم جوي نفذته طائرات مسيرة وصواريخ، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ووفقاً للمعلومات التي أوردها مراسل "كوردستان 24"، هوشمند صادق، فقد بدأ الهجوم في تمام الساعة 5:45 صباحاً، حيث استهدفت طائرة مسيرة المقر في البداية، تلاها قصف صاروخي. كما أشارت المعلومات إلى سقوط طائرة مسيرة ثانية في الموقع لكنها لم تنفجر.

وأدى القصف إلى سقوط "شهيد" وإصابة شخص آخر بجروح. وأفادت المصادر الطبية أن الحالة الصحية للجريح، ويدعى "هاوبير سديق"، مستقرة حالياً رغم إصابته بحروق شديدة في أجزاء واسعة من جسده.

من جانبه، أصدر حزب الحرية الكوردستاني (PAK) بياناً رسمياً اتهم فيه إيران بالوقوف وراء الهجوم، موضحاً أن القصف استهدف مقراً لـ "جيش كوردستان الوطني" (السباي الملي) التابع للحزب. وأعلن البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أعضائه ويدعى "مظفر محمد صالح"، المعروف بـ (نبه ز).