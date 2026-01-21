وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأربعاء الأوروبيين إلى تفادي أي رد فعل "غاضب" والجلوس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دافوس للاستماع إلى حججه بشأن ضم غرينلاند.

وقال بيسنت للصحافيين قبل ساعات من وصول ترامب إلى الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا "أقول للجميع: خذوا نفسا عميقا. تجنبوا الانسياق الذي رأيناه نحو ردود الفعل الغاضبة ولا تدعوا هذه المرارة تتسلل إليكم".

وأضاف "لماذا لا يجلسون وينتظرون وصول الرئيس ترامب ويستمعون إلى حججه؟".

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء بردّ "حازم" على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بشأن غرينلاند، وذلك بعيد تشديده على أن "لا رجوع الى الوراء" على صعيد الاستحواذ على الجزيرة المترامية الغنية بالموارد.

وقالت فون دير لايين من منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا "نعتبر الشعب الأميركي ليس حليفا لنا فحسب، بل صديقا أيضا. أما دفعُنا إلى دوامة من التوتر فلن يفيد إلا الخصوم الذين نحن عازمون جميعا على ردعهم".

ويعتزم ترامب السيطرة على غرينلاند، الجزيرة الشاسعة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، والمتمتعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك، متحدثا عن ضرورات أمنية بمواجهة روسيا والصين.

ويثير هذا الأمر استياء حلفائه الأوروبيين، وقد بات طاغيا على جدول أعمال هذا المنتدى الاقتصادي الذي يُعقد سنويا في دافوس في سويسرا.

وفي وقت لاحق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الوسائل "القوية جدا" التي يملكها اقتصاديا في حال "عدم احترامه".

وانتقد ماكرون اعتماد الولايات المتحدة سياسة منافسة قائمة على "المطالبة بتنازلات قصوى"، وتهدف بشكل واضح إلى "إضعاف أوروبا وإخضاعها"، ملوّحا بإمكان اللجوء إلى "أداة مكافحة الإكراه"، وهي آلية أوروبية يمكن أن تستخدم في حال النزاعات التجارية لكنها لم تُستخدم حتى الآن.

وكان ترامب أكد الاثنين ردا على أسئلة صحافي حول غرينلاند أن القادة الأوروبيين لن "يتصدوا بشدة" لمحاولته شراءها مؤكدا "يجب أن نحصل عليها".

وكتب على منصته تروث سوشال الثلاثاء "مثلما سبق أن قلتُ للجميع بوضوح شديد، غرينلاند ضرورة حيوية للأمن القومي والعالمي. لا رجوع إلى الوراء، والكل موافق على ذلك".

وقال إنه أجرى "مكالمة هاتفية جيدة جدا مع الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته بشأن غرينلاند".

وأضاف "الولايات المتحدة الأميركية أقوى دولة في العالم بفارق كبير. إننا القوة الوحيدة القادرة على ضمان السلام في العالم، وهذا يتحقق ببساطة من خلال القوة".

ونشر ترامب صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره مع نائبه جاي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو يضعون علما أميركيا في منطقة قطبية، مع لافتة: غرينلاند أرض أميركية منذ 2026".