رامي عبد الرحمن لـ"كوردستان24": انفجار مستودع أسلحة على الحدود السورية العراقية يسفر عن قتلى وجرحى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026، في تصريح خاص لـ"كوردستان24"، بوقوع انفجار ضخم هزّ المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مسلحين.

ووفقاً للمعلومات التي أدلى بها عبد الرحمن، فإن الانفجار وقع داخل مستودع للأسلحة والذخيرة في بلدة "اليعربية" الواقعة بريف الحسكة الشرقي. وأوضح أن الانفجار حدث أثناء تواجد مجموعة من المسلحين التابعين للجيش العربي السوري في الموقع، مؤكداً أن الحادث تسبب في وقوع خسائر بشرية مؤكدة بين قتيل وجريح.

وأشار مدير المرصد السوري إلى أن المستودع المذكور كان قد استقبل مؤخراً كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع تصاعد الهجمات التي تشنها تلك المجموعات المسلحة ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط بلدة اليعربية.

إلى جانب الخسائر البشرية، خلف الانفجار أضراراً مادية جسيمة في المنطقة. وتأتي هذه الحادثة في ظل حالة من الاستنفار الأمني المرتفع على طول الحدود السورية العراقية، حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة جراء الاشتباكات المستمرة بين الأطراف المتنافسة، مما يثير مخاوف جديّة من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة الحدودية.