الدفاع العراقية: نعتمد على القوات الأمنية والبيشمركة لحماية البلاد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- صرح اللواء تحسين الخفاجي، مدير إعلام وزارة الدفاع العراقية، بأن الوضع الأمني على الحدود بين العراق وسوريا في أعلى مستوياته، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على كامل الحدود بالتعاون مع قوات البيشمركة، مؤكداً في الوقت ذاته أن "تنظيم داعش لا يملك القدرة أبداً على العودة إلى العراق".

واليوم الخميس، 22 كانون الثاني 2026، قال اللواء تحسين الخفاجي خلال مشاركته في نشرة أخبار "كوردستان 24": "على طول الحدود العراقية السورية التي تمتد لأكثر من 610 كيلومترات، هناك سيطرة تامة وغير مسبوقة بفضل التنسيق المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة وحرس الحدود".

وبشأن هروب مسلحي داعش من السجون السورية واحتمالية تسللهم إلى الأراضي العراقية، طمأن الخفاجي بأن القوات العراقية تتابع بدقة الوضع المعقد في سوريا، قائلاً: "الإرهابيون لا يستطيعون اجتياز حدودنا، وأي شخص يقترب من حدودنا فإما سيُقتل أو يُعتقل".

وأوضح مدير إعلام وزارة الدفاع أن التحالف الدولي قد أنهى مهامه في العراق وانسحب، لافتاً إلى أن العراق سيعتمد من الآن فصاعداً في حماية أمنه على قدرات قواته الأمنية وقوات البيشمركة.

ورداً على سؤال حول تواجد الجماعات المسلحة المختلفة على الجانب السوري من الحدود، رفض الخفاجي التعليق على خارطة توزيع القوى داخل سوريا، معلناً أن مهام القوات العراقية تقتصر فقط على حماية حدود البلاد ومنع أي محاولة تسلل إلى الداخل.