أربيل.. استمرار حملة جمع المساعدات لغرب كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تستمر في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، حملة واسعة لجمع المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة المواطنين في غرب كوردستان (روجآفا)، وسط تأكيدات من الكوادر الطبية على الضرورة القصوى لتوفير المستلزمات العلاجية العاجلة.

وفي تصريح لمراسل "كوردستان 24" اليوم الجمعة (23 كانون الثاني 2026)، أكدت ستاف آسو، مديرة مكتب أربيل لمؤسسة بارزاني الخيرية، أن "عملية جمع التبرعات والمساعدات للأشقاء في كوردستان سوريا متواصلة، وقد تم تأمين كميات كبيرة من المواد الإغاثية حتى اللحظة".

وأضافت آسو أن "النازحين في روجآفا يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة القسوة، وهو ما يتطلب سرعة الاستجابة وإيصال المساعدات في أقرب وقت ممكن". كما أشارت إلى أن اليوم شهد وصول كميات جيدة من الأدوية والمستلزمات الطبية بتبرع من أطباء المحافظة، داعيةً الجميع للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية بما تجود به أنفسهم.

من جانبه، شدد الدكتور سامان طاهر، وهو طبيب استشاري ساهم في جمع وتوفير كميات من الأدوية، على أهمية الدور المهني في هذه الأزمة، قائلاً: "لدينا مجموعة من الأطباء المتطوعين الذين يبادرون في كل حملة إغاثية، ولكن الحاجة اليوم تقتضي تدخلاً فاعلاً من النقابات الطبية لتنظيم الجهود، والسعي لإرسال كوادر طبية متخصصة إلى هناك لتقديم العلاج الميداني للجرحى والمرضى".

يُذكر أن محافظة أربيل بالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية، كانت قد أطلقت يوم أمس الخميس حملة رسمية وشعبية شاملة لجمع المساعدات الإنسانية لدعم كوردستان سوريا في ظل الأوضاع الراهنة.