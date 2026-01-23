السوداني يستقبل قائد القيادة الوسطى المركزية الأميركية

ثانية من الآن

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، قائد القيادة الوسطى المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الامنية في سوريا، لاسيما الخاصة بالمناطق المحيطة بالسجون التي تضم عناصر تنظيم داعش الإرهابي والتي تتعرض الى تهديدات مستمره باقتحام هذه المراكز واطلاق سراح السجناء وما يشكله ذلك من تهديد خطير لأمن العراق والمنطقة.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التواصل بين القيادات العراقية الامنية والعسكرية وقوات التحالف الدولي وتقسيم المهام بجداول زمنية وتوفير الأرضية اللوجستية والإدارية والفنية لأداء المهمة بصورة متناسقة وآمنة.

وأثنى السوداني على دور الادميرال كوبر في استكمال متطلبات انتهاء مهمة التحالف الدولي وتسليم قاعدة عين الاسد للقوات العراقية وبالدعم الذي يقدمه التحالف الدولي للعراق في الحرب على الارهاب ومواجهة داعش .

مشيراً إلى أن لدى القيادة العراقية قراءة مبكرة لما يمكن ان تؤول اليه الأوضاع في المنطقة، وهو دفع الحكومة لوضع خطط حماية مبكرة للحدود العراقية من خلال تحصينها بطرق تنفذ لأول مرة ومن خلال اعادة العدد الأكبر من العوائل العراقية في بعض المخيمات فضلا عن الجهود السياسية والأمنية المتواصلة مع الأطراف المعنية اقليميا.

من جانبه أشاد الأدميرال كوبر بدور العراق في التحالف الدولي، وقدم الشكر نيابة عن التحالف بالكامل وعن المجتمع الدولي للخطوة الامنية الفعالة باستقبال محتجزي تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً الاستعداد لتقديم الدعم اللوجستي والفني للعراق واستمرار التعاون بين بغداد والتحالف على اعلى وأرفع المستويات.