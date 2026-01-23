محافظ أربيل: التجار والمتطوعون يشاركون في حملة جمع المساعدات لغرب كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل عن انطلاق حملة واسعة لجمع المساعدات الإنسانية بمشاركة التجار والمتطوعين في المدينة، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة في غرب كوردستان- روجافا.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو إن فرق مؤسسة بارزاني الخيرية أكدت أن أهم الاحتياجات العاجلة تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب المواد الغذائية ومياه الشرب والبطانيات والفراش.

وخلال تصريحٍ لـ كوردستان24، أكّد خوشناو أن المواطنين أبدوا تجاوباً واسعاً، كما تواصل عدد كبير من الشركات والتجار لتقديم مساعداتهم، وقد شرع البعض بالفعل بتجهيز شحناتهم.

موضحاً أن عملية جمع وإرسال المساعدات ستتوسع بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في إطار حملة بدأتها محافظة أربيل ومؤسسة بارزاني الخيرية منذ يوم الخميس الماضي لدعم الكورد النازحين في غرب كوردستان.