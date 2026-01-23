حكومة إقليم كوردستان تعلن إعادة 100 شابٍ آخر من سجون ليبيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنـت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، عن نجاح عملية إعادة 100 شاب آخرين كانوا قد احتُجزوا في ليبيا واجهوا ظروفاً إنسانية صعبة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وفي هذا الصدد، قالت سروة رسول، مدير مركز تنسيق الأزمات في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان، "وصلت اليوم القافلة الخامسة من الشباب الكورد، والذين ينتمي أغلبهم لإدارة (راپرين) المستقلة، عبر مطار أربيل الدولي".

وأشارت في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أن هؤلاء الشباب سيتم نقلهم بحافلات خاصة إلى منازلهم، مؤكدة أن دفعة أخرى من شباب الإقليم المتواجدين في ليبيا ستعود غداً عبر الجو.

وأوضحت رسول أن عملية الإعادة تمت بالتنسيق بين لجنة عليا مشتركة تضم (وزارة الداخلية - مركز تنسيق الأزمات)، ودائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، وبالتعاون مع السفارة العراقية في ليبيا.

وحول تفاصيل العملية، قالت رسول: منذ اليوم الأول، كانت حكومة إقليم كوردستان على تواصل مستمر لتأمين عودة هؤلاء الشباب، كما قام فريق من دائرة العلاقات الخارجية بزيارة دولة ليبيا لهذا الغرض".

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها، أن هؤلاء الشباب واجهوا معاناة كبيرة في ليبيا، حيث بقي بعضهم في السجون هناك لمدة وصلت إلى 8 أشهر، مع وجود خطر دائم يهدد حياتهم.

ووجهت الوزارة رسالة إلى الشباب وعائلاتهم، حذرت فيها من مخاطر الهجرة غير الشرعية، جاء فيها: هذا النوع من الهجرة لا يعرض حياة الشباب للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى انتهاكات قانونية في الدول الأخرى ويستوجب ملاحقات قانونية صارمة.

وحتى الآن، تمكنت حكومة إقليم كوردستان من إنقاذ وإعادة 202 مهاجر غير شرعي في حالات وظروف مختلفة.

أما بخصوص المهاجرين الذين لا يزالون في ليبيا، فقد أُعلن أن فريقاً خاصاً من دائرة العلاقات الخارجية يتواجد حالياً داخل الأراضي الليبية لمواصلة العمل على إنقاذهم، ومن المقرر وصول القافلة السادسة خلال الأيام المقبلة لإنهاء معاناة المواطنين الذين تواجه حياتهم وصحتهم خطراً حقيقياً.