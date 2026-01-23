ميلوني تعد بترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام إذ أنهى حرب أوكرانيا

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة عن أملها في أن ينهي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا حتى ترشحه لجائزة نوبل للسلام.

وتربط ميلوني علاقات ودية بترامب الذي لم يخف خيبته لعدم منحه الجائزة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقالت في مؤتمر صحافي بعد لقائها المستشار الألماني فريدريش ميرتس "آمل أن نتمكن يوما ما من منح جائزة نوبل للسلام لدونالد ترامب".

وأضافت "أنا على ثقة من أنه إذا أحدث فارقا... في تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا... يمكننا نحن أيضا ترشيح دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام".

في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره ونشرت الاثنين، قال ترامب إن عدم حصوله على الجائزة يعني أنه لم يعد يشعر بأنه ملزم "بالعمل فقط من أجل السلام".

أعلن ترامب الخميس تأسيس "مجلس السلام" الذي أنشئ في البداية للإشراف على الهدنة في غزة وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني، لكنه تحول إلى آلية تهدف إلى حل مختلف النزاعات.

ووجه دعوة لإيطاليا للانضمام إلى "المجلس"، لكن ميلوني قالت إنها أبلغت ترامب بوجود "مشاكل دستورية".

ولا تسمح القوانين الإيطالية بالانضمام إلى منظمة يقودها زعيم أجنبي بمفرده، بحسب تقارير إعلامية.

وقالت ميلوني إنها طلبت من ترامب إعادة هيكلة المجلس "لتلبية احتياجات دول أوروبية أخرى وليس فقط إيطاليا".