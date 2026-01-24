نوزاد هادي يعلن انسحابه من سباق رئاسة الجمهورية دعماً لمرشح "الديمقراطي الكوردستاني"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن السياسي نوزاد هادي، اليوم، انسحابه من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار توحيد الرؤى والصفوف داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ودعماً للمرشح الرسمي للحزب الدكتور فؤاد حسين.

وأوضح هادي في بيان صحفي، أن ترشيحه للمنصب في البداية جاء بناءً على توجيهات فخامة الرئيس مسعود بارزاني وبثقة عالية من قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، معتبراً هذا الترشيح مصدر فخر واعتزاز بمسيرته السياسية والحزبية.

وأشار في بيانه إلى أن قرار الانسحاب نابع من حرصه العميق على المصلحة العامة، ورغبةً في تعزيز فرص مرشح الحزب، الدكتور فؤاد حسين، في نيل منصب رئاسة الجمهورية.

وأكد هادي أن تغليب مصلحة الحزب والهدف المشترك يتطلب تضافر الجهود خلف مرشح واحد لضمان تحقيق الاستحقاقات الوطنية والدستورية.

واختتم هادي بيانه بتقديم الشكر والامتنان للقيادة على الثقة التي أُولي إياها، مؤكداً استمراره في العمل ضمن نهج الحزب لخدمة القضية الكوردستانية والمصلحة العامة.