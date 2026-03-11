الكتل الكوردستانية: صمت البرلمان تجاه استهداف إقليم كوردستان يهدد استقرار البلاد

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان24)- انتقدت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، في بيان رسمي، عدم تعامل البرلمان بوضوح وشفافية مع ملف الهجمات المتكررة التي تطال إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن المؤسسة التشريعية لم تتطرق إلى هذه الاعتداءات بالشكل المطلوب.

وأكدت الكتل في بيانها أن "الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون" باتت تستهدف المدنيين بشكل مباشر، مما يرفع من حدة المخاطر الأمنية في المنطقة.

وحذرت الكتل الكوردستانية من أن استمرار هذه الهجمات الممنهجة من قبل الجماعات الخارجة عن القانون لا يستهدف الإقليم فحسب، بل يشكل تهديداً حقيقياً ومباشراً لأمن وسيادة واستقرار العراق ككل، داعية إلى موقف حازم للحد من هذه الانتهاكات.

يتبع..